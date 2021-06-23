رئيس الوزراء يستعرض ترتيبات الإطلاق الرسمى لمشروع تطوير الريف المصرى

حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومسئولو عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، أن هذه المبادرة التنموية تحظى بمرتبة متقدمة ضمن أولويات عمل الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، بما يعكسه حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على المتابعة المستمرة للخطوات التى تتم لبدء تنفيذ هذه المبادرة، والتوجيهات الدائمة للحكومة بأهمية التخطيط الجيد فيما يتعلق بتحديد القرى المستهدفة والمشروعات ذات الأولوية، وصياغة برامج العمل ومعدلات التنفيذ، وذلك بالنظر إلى مستهدفات هذه المبادرة التى تمثل فرصة حقيقية لتغيير وجه الحياة فى مصر، حيث يستفيد بالمبادرة نحو 60% من عدد السكان.
وأشار رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، إلى أن المشروعات التى سيتم تنفيذها فى إطار هذه المبادرة الرئاسية المهمة، ستمتد فوق رقعة هذا الوطن لتصل بيد التنمية والمشروعات الخدمية، إلى المواطن المصرى فى كل جزء على أرض مصر، وذلك من خلال خطة عمل واضحة، تتفق وأهداف التنمية المستدامة، وتتطلع لتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وبناء الإنسان المصرى، ودفع التدخلات الاجتماعية، والسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل.
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