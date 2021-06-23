النشرة المرورية: كثافات بشارع مجلس الدولة ومحور الفنجرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، مع شيماء حافظ ومحمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية ظهرت بها بعض الأحجام المرورية بمحور أبو قير عن منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأوضح أن محافظة الغربية تنحصر فيها الأحجام فى شارع المديرية القادم من ميدان الساعة والمتجه لميدان المحطة، مبينا أن الحركة المرورية بمعظم محافظات الوجه البحرى والوجه القبلى مرضية تماما.

وتابع صابر أن قطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تعمل بشكل طبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال أعلى منطقة المنيب ومنطقة المرج والبساتين، كما يشهد محور 26 يوليو سيولة فى الحركة.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأكد صابر أن محافظة الجيزة تشهد بعض الأحجام فى شارع مجلس الدولة المتجه لنفق العجوزة، حيث وجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الخدمات بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية، حيث يفضل سلوك كوبرى الدقى.

وفى محافظة القاهرة، لفت صابر إلى وجود أحجام مرتفعة نسبيا فى محور الكورنيش من عند منطقة أركيديا حتى مناطق السبتية.

كما نوه إلى تجنب محور الفنجرى، للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

وأشار صابر إلى وجود بعض الأحجام بمناطق وسط المدينة، ناصحا باستخدام نفق الأزهر وشارع الجيش بديلا عن شارع الأزهر ومناطق الموسكى والعتبة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو 9090"، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، واستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.