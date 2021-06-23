سفير الدومينيكان: حريصون على الاستفادة من الخبرات العملية للأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، السفير مانويل موراليس لاما، سفير جمهورية الدومينيكان بالقاهرة.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يبذل جهودا كبيرة لتعزيز قيم الحوار والإخاء والتسامح عالميا، مبديًا استعداد الأزهر الشريف لتوثيق التعاون الثقافي والعلمي مع الدومينيكان، وذلك من خلال توفير البرامج التدريبية المناسبة لتدريب الأئمة المسلمين في الدومينيكان على معالجة القضايا والمشكلات المعاصرة.

من جانبه أشاد سفير جمهورية الدومينيكان بجهود الأزهر الشريف ورؤية فضيلة الإمام الأكبر في تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والحوار مع الآخر والتسامح، معربا عن اعتزازه بأصوله العربية، ومؤكدا حرص بلاده على الاستفادة من المكانة العلمية والثقافية الكبيرة للأزهر بوصفه المؤسسة الإسلامية الوسطية الرائدة في العالم.