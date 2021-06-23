قرار جمهورى بتعيين عمرو الشربينى سفيرًا مفوضًا لدى حكومة دولة قطر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 258 لسنة 2021 ببعض التعيينات فى ديوان عام وزارة الخارجية، وسفراء بالخارج. وتضمن القرار، تعيين عمرو كمال الدين برى الشربيني، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة قطر، ونشر القرار بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم.

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