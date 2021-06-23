/637033/عبير-صبري-تروج-لفيلم-ليلة-العيد-بصور-من-الكواليس

دوت الخليج يستعرض كواليس فيلم «ليلة العيد» للفنانة يسرا، فضلًا عن آخر أعمال عبير صبري الفنية.

عبير صبري بالنقاب في فيلم ليلة العيد

طرحت صبري مجموعة من الصور من داخل كواليس تصوير فيلم «ليلة العيد» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليهم قائلة: "فيلم ليلة العيد.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز والمنتج أستاذ أحمد السبكي والمؤلف أحمد عبد الله.. والملكة يسر و سيد رجب ونجلاء بدر.. نجوم كتير".

ظهرت صبري في الصور بملابس الشخصية التي تلعب دور حيث كانت تردي بما يسمى «النقاب» بين عدد كبير من نجوم العمل على رأسهم الفنانة يسرا و ريهام عبد الغفور.

أبطال فيلم ليلة العيد

فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

فيلم زنزانة 7

وعُرض لعبير صبري مؤخراً فى دور العرض السينمائية، فيلم "زنزانة 7"، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، إيهاب فهمى، إيمى إسلام وتأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى.

عبير صبري ضيفة شرف في مسلسل إسعاف يونس

وشاركت عبير كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور الذى انطلق عرضه على منصة watch it الرقمية، وتظهر في الحلقة بشخصية سيدة متزوجة وتكتشف خيانة زوجها لها، فتقرر أن ترد عليه من خلال إيهامه بأنها على علاقة برجل آخر، وتستعين بالطبيب الذي يجسد شخصيته محمد أنور، فتنقلب الأحداث تماماً بشكل كوميدى.

ودخلت السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «موسى»، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.