/637034/النائبة-آية-مدني-تحتفل-باليوم-الأولمبي-العالمي-بصور-مشاركتها-في-أولمبياد-سابقة

احتفلت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبطلة مصر في الخماسي الحديث، وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، باليوم الأولمبي العالمي.

دوت الخليج يرصد احتفال النائبة آيه مدني باليوم الأولمبي العالمي

يوم أولمبي سعيد على الجميع

وقالت آيه مدن، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": يوم أولمبي سعيد على الجميع، ونشرت مع هذا التعليق صور لها من مشاركتها في الأولمبياد السابقة.

وذكرت بطلة مصر في الخماسي الحديث أن أول إحتفال باليوم الأولمبي الأول كان في 23 يونيو 1948 من 73 عامًا، وبعد 30 يومًا ستبدأ فعاليات أولمبياد طوكيو 2020.

وجديرا بالذكر أن النائبة آية مدني تقدمت باقتراح برغبة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، بشأن إزدواج طريق (الخارجة- الداخلة) بمحافظة الوادي الجديد لمنع الحوادث المتكرره التي تقع عليه.

وقالت "مدني" في اقتراحها إنه بالرغم من حيوية الطريق الذي يربط بين مركزي الداخلة والخارجة باعتباره المنفذ البري الوحيد الذي يربط بين أكبر مركزين في محافظة الوادي الجديد وينتقل عبره الأهالي ويمر عليه مئات من شاحنات النقل الثقيل، إلا أنه طريق فردي لا يتسع لأكثر من سيارتين، ولا يكاد يمر شهر واحد دون أن نشهد حوادث طرق مفجعة تقع على هذا الطريق.