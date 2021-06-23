هدف محمود كهربا في تدريبات الأهلي اليوم أسيست ناصر ماهر «فيديو»

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شارك محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف سجله خلال مران الفريق استعدادا لمباراة الترجي التونسي والمقرر إقامتها في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل على ملعب السلام، ويستعرض دوت الخليج هدف محمود كهربا في تدريبات الأهلي اليوم أسيست ناصر ماهر.

واحرز محمود كهربا هدف خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بعد تمريرة مميزة من ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول وذلك ضمن استعدادت المارد الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

هدف محمود كهربا في تدريبات الأهلي

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام الترجي التونسي في إطار مواجهات إياب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا في الموادهة التي تنتطلق في تمام التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب السلام في مواجهة يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق التأهل للدور النهائي.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب حمادي العقربي في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا، ليحتاج الفريق التونسي الفوز بأكثر من هدف خلال مواجهة العودة.

هدف محمود كهربا في تدريبات الأهلي اليوم أسيست ناصر ماهر

وتقام المباراة بين الأهلي والترجي في التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، وينوى بيتسو موسيماني إجراء عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية لمواجهة الفريق التونسي في إياب نصف نهائي الأبطال.

تشكيل الاهلي الرسمي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.