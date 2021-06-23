/637036/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-السويد-وبولندا

تختتم منافسات دور المجموعات في كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، الأربعاء، بإقامة 4 مباريات بالمجموعتين الخامسة والسادسة، في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات، وتشهد المجموعة الخامسة مباراتين في توقيت واحد، الأولى بين سلوفاكيا وإسبانيا، والثانية بين السويد وبولندا.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخبين في المباراة:

أعلن يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويد تشكيل فريق منتخب بلاده، أمام المنتخب البولندي كالتالي:

تشكيل منتخب السويد أمام بولندا:

في حراسة المرمى : روبين أوليسين .

في خط الدفاع : لودج أوجو ستنسون - ماركو دنيلسون - فيكتيور لينديلوف - ميكائيل لوستيج .

في خط الوسط : إميل فورزبيرج – كريستوفر اوليسون - ألبين إيكيدال - سبيستيان لاريسون .

في خط الهجوم : ألكساندر إيزااك – روبين كوايسون .

تشكيل بولندا ضد السويد:

في حراسة المرمى : فوتشيك تشيزيني .

في خط الدفاع : بيرتوس بريشينسكي - كيميل جيليك - ياان بيديناريك .

في خط الوسط : كاميل جيوزوياك – جريزيجور كريتشوفيك – ماتيوز كيليتش - تيمو تويسزبوختاش - كارول سويدريسكي .

في خط الهجوم : روبيرت ليفاندوسكي - بيوتر زيلينسكي .

موقف السويد في المجموعة:

ويحتل المنتخب السويدي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، مما ضمن له التأهل بشكل رسمي إلى دور الـ16، مستفيدا من نتائج مباريات المجموعتين الثانية والثالثة، يوم الإثنين، ويتمسك المنتخب البولندي، بقيادة نجمه وهدافه روبرت ليفاندوفسكي، بأمله الأخير في التأهل لدور الـ16، عبر الفوز على السويد، نظرا لاحتلاله ذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.

يحتضن ملعب "غازبروم أرينا" بمدينة سان بطرسبرج الروسية مباراة السويد ضد بولندا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة

تنقل شبكة "بي إن سبورتس" البطولة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقوم بنقل مباراة السويد وبولندا على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports HD 2 Max".