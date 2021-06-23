/637037/يورو-2020-التشيكل-الرسمي-لمنتخبي-إسبانيا-وسلوفاكيا

استقر لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، على تشكيل منتخب إسبانيا أمام منتخب سلوفاكيا في بطولة كأس الامم الإوربية "يورو 2020 "، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة "يورو 2020"، وتأتي تلك المواجهة ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة ببطولة الامم الأوربية، والتي يتصدرها منتخب السويد.

اشتعال المنافسة بين منتخبات المجموعة الخامسة على الصعود إلى دور الـ16

تشتعل المنافسة بين منتخبات المجموعة الخامسة، حيث يرغب المنتخبات الأربع في حجز مقعدا في دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأوربية "يورو 2020"، ويتصدر منتخب السويد جدول المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي في المركز الثاني منتخب سلوفاكيا برصيد 3 نقاط، ويحل في المركز الثالث منتخب إسبانيا برصيد نقطتين، وفي المقابل يتزيل ترتيب جدول المجموعة الخامسة منتخب بولند، والذي لم يحقق سوى نقطة وحيدة من المبارتيين التي خاضهما في بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020".

التشكيل الرسمي لمنتخب إسبانيا أمام منتخب سلوفاكيا

في حراسة المرمى: يوناي سيمون.

في خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - إيريك جارسيا - إيمريك لابورت - جوردي ألبا.

في خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - كوكي - بيدري.

في خط الهجوم: بابلو سارابيا - جيرارد مورينو - ألفارو موراتا

التشكيل الرسمي لمنتخب سلوفاكيا أمام منخب إسبانيا في بطولة “يورو 2020”

مارتن دوربافكا، بيتر بيكاريك، لوبومير شاتكا، أوندري دودا، ميلان شكرينيار، توماش هوبوتشان، ماريك هامشيك، لوكاس هاراسلين، روبرت ماك، ياكوب هرومادا.

انتهاء فعاليات دور المجموعات من بطولة “يورو 2020”

تنتهي مساء اليوم الأربعاء، فعاليات منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، ويتلهف جمهور كرة القدم في كافة أنحاء العالم، إلى معرفة المنتخبات التي تأهلت إلى الدور ثمن النهائي(دور الـ 16) من بطولة "يورو 2020".

حسم 12 منتخب من المجموعات الـ6، تأهلهم إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بينما يتبقى 4 منتخبات لم تحسم ىأمرها بعد، ويرغب العديد م المنتخبات في الحصول على بطاقة من البطاقات الأربعة المؤهلة إلى دور الـ 16 من البطولة.

يتصدر منتخب السويد جدول ترتيب المجموعة الخامسة، وحصل على بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة "يورو 2020"، ويتنافس الثلاث منتخبات الأخرى على المقعد الثاني المؤهل إلى دور الـ 16، حيث يتنافس كل من إسبانيا وسلوفاكيا ومنتخب بولندا على مقعد التأهل إلى الدور ثمن النهائي.