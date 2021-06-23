/637039/جولة-ميدانية-لوفد-لجنة-حقوق-الإنسان-بالبرلمان-بالإسكندرية-لتفقد-مشروعات-حياة-كريمة-صور

شهدت زيارة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، للمنطقة الشمالية العسكرية إشادات واسعة بالجهود الكبيرة، التي بذلتها المنطقة الشمالية العسكرية ، في تنفيذ مشروع بشائر الخير مؤكدين أن تلك الإنجازات طاقة امل جديدة تفتح أبواب الخير لأهل الإسكندرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولة ميدانية لوفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بالإسكندرية لتفقد مشروعات حياة كريمة «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.