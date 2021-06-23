حريق هائل داخل مجلس الدولة في الدقي

اندلع حريق داخل مبنى أرشيف مجلس الدولة بشارع أحمد نسيم في منطقة الدقى بمحافظة الجيزة، منذ قليل، وانتقلت قوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة عليه.

دوت الخليج يرصد في السطور الداخلية تفاصيل اندلاع حريق داخل أرشيف مجلس الدولة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بإندلاع حريق داخل مبنى فى منطقة الدقى ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق. ويجرى فرض كوردون أمنى في محيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده تمهيدا للسيطرة عليه.

وفى سياق أخر دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، منذ قليل ، بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في أعلى سطح ٣ منازل بقرية الحلفاية قبلي بنجع حمادي.

كواليس الحريق

وكان تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بنشوب حريق في سطح ٣ منازل بقرية الحلفاية قبلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين تلفيات في مخلفات زراعية فوق الأسطح، دون أن يسفر عن أى خسائر في أرواح بشرية.