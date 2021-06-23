/637041/٢٣٨-درجة-درجة-القبول-بالثانوي-العام-في-الشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عصر اليوم تنسيق القبول للالتحاق بالصف الاول الثانوي العام للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة ، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول 238 درجة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن اعتماد الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد اعتمد نتيجة إمتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 /2021 م بنسبة نجاح بلغت 81.85%. حيث تقدم لآداء الامتحان 115132 طالب وطالبة حضر منهم 114466.

كما إعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 93.9 % حيث تقدم لآداء الامتحان 2826 طالب وطالبة حضر منهم 2562.

اعتماد محافظة الشرقية لنتيجة الشهادة الإعدادية للصم

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 95.5 % حيث تقدم لآداء الامتحان 66 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 10 طلاب.

قال رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 118 ألف و 118 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 11577 طالبا وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة، و2965 ألفا بالشهادة الإعدادية المهنية، و66 بالشهادة الإعدادية للصم، و10 طلاب بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، وذلك أمام 731 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.