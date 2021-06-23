/637042/رسميا-ليفربول-يرفض-مشاركة-محمد-صلاح-بأولمبياد-طوكيو

كشفت شبكة BBC البريطانية عن موقف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من المشاركة مع منتخب مصر في إطار منافسات أولمبياد طوكيو 2021 والمقرر إنطلاقها خلال الشهر المقبل.

واكدت شبكة BBC البريطانية أن ليفربول رفض انضمام محمد صلاح لصفوف المنتخب المصري خلال مواجهات أولمبياد طوكيو 2021 والتي من المقرر أن تنطلق خلال الشهر المقبل.

موقف محمد صلاح من أولمبياد طوكيو

الجدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اعلنت عن جدول مباريات ليفربول الإنجليزي هذا الموسم وبمشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري، ويستعرض دوت الخليج مواجهات ليفربول في بداية الدوري والتي يستهل مشوارها بمواجهة الصاعد حديثا نوريتش سيتي في الرابع عشر من أغسطس الجاري.

مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويواجه ليفربول في بداية الموسم فرق نورويتش سيتي (خارج أرضه) في الرابع عشر من شهر أغسطس بينما يلقتي بيرنلي في الحادي والعشرون من الشهر القادم ، بينما يواجه الريدز منافسه تشيلسي (أنفيلد) في الثامن والعشرون من الشهر ذاته، وتشهد تلك الفترة الأداور الثانية للمنتخب الأولمبي في حال تأهله للأدوار النهائية والتي تبدأ في بداية أغسطس القادم.

ويواجه محمد صاح شبح المشاركة مع المنتخب الأولمبي بسبب رفض ليفربول مشاركة اللاعب بداعي الغياب عن مواجهات قوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، وهو الأمر الذي تلاشى قليلا بعد إعلان رابطة الدوري مواجهات الفريق في بداية الموسم.

هل يشارك محمد صلاح في الدوري الإنجليزي ؟!

أعنلت رابطة الدوري الإنجليزي عن جدول البريميرليج للموسم الجديد، ويستعرض دوت الخليج مواجهات ليفربول في بداية الدوري والتي يبدأها بمواجهة الصاعد حديثا نوريتش سيتي في الرابع عشر من أغسطس الجاري.

وفيما يلي جدول مباريات ليفربول موسم 21/22: الجولة الأولى

نورويتش سيتي ضد ليفربول

الجولة الثانية

ليفربول ضد بيرنلي

الجولة الثالثة

ليفربول ضد تشيلسي

الجولة الرابعة

ليدز يونايتد ضد ليفربول

مواجهات نارية تنتظر ليفربول في بداية الدوري الإنجليزي.. تفاصيل الجولة الخامسة

ليفربول ضد كريستال بالاس

الجولة السادسة

برينتفورد ضد ليفربول

الجولة السابعة

ليفربول ضد مانشستر سيتي

الجولة الثامنة

طبيب الأهلى يعلن تعافي مجدي «أفشة» من الإصابة واتفورد ضد ليفربول

الجولة التاسعة

مانشستر يونايتد ضد ليفربول

الجولة العاشرة

ليفربول ضد برايتون

الجولة الحادية عشر

وست هام ضد ليفربول

الجولة الثانية عشر

ليفربول ضد أرسنال

الجولة الثالثة عشر

ليفربول ضد ساوثهامبتون

الجولة الرابعة عشر

إيفرتون ضد ليفربول

الجولة الخامسو عشر

وولفرهامبتون ضد ليفربول

الجولة السادسة عشر

ليفربول ضد أستون فيلا

الجولة السابعة عشر

ليفربول ضد نيوكاسل

الجولة الثامنة عشر

توتنهام ضد ليفربول