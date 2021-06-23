تعيين سفير جديد لمصر فى إثيوبيا

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين السفير محمد عمر جاد محمد، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى إثيوبيا بدلا من السفير أسامة عبدالخالق.

دوت الخليج يرصد قرار الئيس بتعيين سفيرا جديدا لمصر بإثيوبيا وكان محمد عمر جاد محمد، يعمل سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية. الأمم المتحدة كما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعيين أسامة عبدالخالق سفير مصر في إثيوبيا السابق ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، ممثلا دائما لمصر في الأمم المتحدة بنيويورك.

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