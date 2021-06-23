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ننشر آخر موعد تقديم للصف الأول الابتدائي 2021 حكومي

يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم، لبدء المرحلة الثانية التي تشمل وفحص ملفات المتقدمين خلال الفترة من الأول من يوليو وحتي نهاية الشهر القادم، علي أن يتم الإعلان لأولياء الأمور عن نتيجة القبول من خلال نفس موقع التقديم.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر في حالة تعسر في التسجيل الإلكتروني، والمساعدة في تسجيل طلب التقدم، علي أن يكون معه صوره شهادة الميلاد الممكينة للطفل والشهادة الأصلية، وبطاقة الرقم القومى ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة التسجيل.

موعد التقديم للصف الأول الابتدائي

وأضافت الوزارة، أنه التقديم يتم من خلال منصة إلكترونية واحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات لتسجيل طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى ( للمدارس الرسمي ـ الرسمي لغات).

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد حددت خطوات التقديم للصف الأول الإبتدائي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بالمدارس الرسمية المتميزة للغات، عبر كتابة الرقم القومى الطالب “14 رقما”، تحديد سنة الميلاد والشهر واليوم، تحديد محافظة الميلاد، تحديد النوع ثم الضغط على”تسجيل دخول”، ثم كتابة اسم الطالب الأول، اسم الوالد، اسم الجد، الاسم الرابع، ثم اختيار الديانة، محافظة السكن وهى المحافظة التى يوجد بها الطفل ويعيش بها حاليا وعلى اساسها يمكن اختيار المدارس بداخلها، كتابة عنوان السكن بالتفصيل.

كما يشمل التسجيل كتابة بيانات التواصل مع ولى الأمر من خلال كتابة رقم المحمول، رقم التليفون الأرضى متبوعا برقم المحافظة قبل الرقم الأرضى، البريد الالكترونى، ثم كتابة اسم الأم الأول والثانى والثالث والرابع.

كيفية التقديم للصف الأول الابتدائي

ويضم التسجيل اختيار الادارة التعليمية، ثم اختيار المدرسة المراد التحاق الطالب فيها، ثم الضغط بعد اختيار المدرسة الأولى على زر إضافة، ثم اختيار المدرسة الثانية بنفس الطريقة، ثم الثالثة مع ملاحظة بانه يجب الضغط مرة واحدة على زر إضافة، عقب ذلك يتم اختيار المدارس الثلاث المراد الالتحاق بها المرغوبة من ولى الأمر والتى على اساسها يتم اختيار مدرسة واحدة فقط، ثم يتم الضغط على زر «اضغط على الطباعة» ليتم طباعة التقرير ثلاث نسخ مع ملاحظة بانه فى حالة تسجيل رغبات على سبيل الخطأ يمكن الغاء الرغبات ثم اجراء الاضافة مرة أخرى.