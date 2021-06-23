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إجابات امتحان التاريخي التجريبي لطلاب الأدبي بالثانوية العامة 2021، نشرت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني، إجابات الامتحان التجريبي لمادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية ، الذين أدوا الامتحانات في 1794 لجنة مجهزة بالبنية التكنولوجية بواسط أجهزة التابلت و"البابل شيت".
إجابات امتحان التاريخي التجريبي
قامت الوزارة بنشر اجابات 50 سؤالا، علي موقعها الرسمي ، وذلك في اطار تدريب طلاب الشعبة الادبية علي امتحانات نهاية العام التي ستنطلق يوم 11 يوليو القادم 2021 وتستمر حتي 29 من الشهر الجاري العام.
وكان طلاب الثانوية العامة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت، قد أدوا صباح اليوم، امتحانات بمادتي الاستاتيكا بالشعبة الرياضية، ومادة التاريخ بالشعبة الأدبية، من داخل اللجان.
و تبدأ الامتحانات من المنزل، بداية من غدا الخميس 24 يونيو، حيث سيكون سيستم الامتحان مفتوح أمام الطلاب من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.
إجابات امتحان التاريخي التجريبي لطلاب الأدبي بالثانوية العامة 2021
أكد وزير التربية والتعليم التعليم الفني الدكتور طارق شوقي ، أن الامتحانات التجريبية هدفها تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.
وأضافت أنه يجب على الطالب رصد الإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح، ويعتبر إلزاميا وأيضاً رصدها على التابلت في نفس اللحظة لضمان وجود نسخة إضافية من إجاباته وتصحيح موازي للتأكد من سلامة وجودة التصحيح.
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 يخوضها 650 ألف طالب و طالبة علي مستوي الجمهورية في 2189 لجنة، حيث ستجري الاختبارات وفق اجراءات احترازية مشددة وضعتها وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة لوقاية الططلاب والمرقبين و العاملين في الكنترولات الثانوية العامة ولجان النظام والمراقبة التابعة لها من مخاطر الإصابة بفيروس كوورنا المعروف باسم" كوفيد-19".
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هذا وكانت وزارة التربية والتعليم، قد قدمت العديد من الاستعدادات التى من شأنها الحفاظ على صحة الطلاب خلال عملية الامتحانات، وذلك حرصًا على صحتهم والحفاظ عليم من انتشار الوباء بين مجموع الطلاب.
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