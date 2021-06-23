/637052/بعد-محمد-صلاح-المنتخب-الأولمبي-يتلقى-صدمة-جديدة-بشأن-مصطفى-محمد

كشف مصدر داخل صفوف المنتخب المصري لكرة القدم ان جالاتا سراي التركي رفض مشاركة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم مع المنتخب خلال منافسات أولمبياد طوكيو القادمة والمقرر إقامتها في شهر يوليو القادم.

وتابع المصدر أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتلقى حتى أن أي خطابات رسمية تفيد بعدم مشاركة مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبي ، على الرغم من تلقيه أخبار تفيد برفض النادي التركي مشاركة مهاجم الفريق.

رفض مشاركة مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو

وعلم دوت الخليج ان شوقي غريب يدرس البدائل في الوقت الحالي من اجل الاستقرار على بديل لكل من محمد صلاح ومصطفى محمد خلال مواجهات أولمبياد طوكيو القادمة 2021 ، وهو الأمر الذي يزيد من احتمالية مشاركة أحمد ياسر ريان بدلا من مهاجم جالاتا سراي.

وكشفت شبكة BBC البريطانية عن موقف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من المشاركة مع منتخب مصر في إطار منافسات أولمبياد طوكيو 2021 والمقرر إنطلاقها خلال الشهر المقبل.

ليفربول يرفض مشاركة محمد صلاح مع الأولمبياد

واشارت شبكة BBC البريطانية أن ليفربول رفض انضمام محمد صلاح لصفوف المنتخب المصري خلال مواجهات أولمبياد طوكيو 2021 والتي من المقرر أن تنطلق خلال الشهر المقبل.

وحقق المنتخب المصري الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد ، وافتتح أحمد ياسر ريان اهداف اللقاء في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبي منتخب جنوب إفريقيا، ومن ثم مرر حارس المرمى بشكل خاطيء ليقطعها أحمد ياسر ريان ويسجلها في الشباك.

أهداف منتخب مصر و جنوب إفريقيا

وجاء الهدف الثاني للمنتخب الأولمبي في الدقيقة التاسعة عشر من عمر المباراة بعد مرور دقيقتين على الهدف الأول، وبأقدام المتألق أحمد ياسر ريان من خلال ضغط من لاعبي منتخب مصر على لاعبي جنوب إفريقيا، وقطع الكرة ناصر ماهر ومررها لكن ارتطمت بجسد المدافع ووصلت إلى أحمد ياسر ريان سددها رائعة من على حدود منطقة الجزاء داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث في المباراة للمنتخب الأولمبي المصري، في الدقيقة الثانية والعشرون من عمر المباراة، عن طريق صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، وجاء الهدف من خلال تمريرة من كريم فؤاد إلى صلاح محسن يسار منطقة الجزاء سدد كرة رائعة بباطن القدم داخل الشباك.

تشكيل المنتخب المصري

في حراسة المرمي: محمد جاد

خط الدفاع: محمد مرعي -أحمد رمضان بيكهام-محمد عبد السلام.

خط الوسط: كريم فؤاد-إمام عاشور-أكرم توفيق-ناصر ماهر- عمار حمدي

خط الهجوم: صلاح محسن -أحمد ياسر ريان