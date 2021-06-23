/637055/منتخب-مصرللشباب-2003-يفوز-على-الجزائر-بالبطولة-العربية

حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2003 علي نظيرة الجزائر، والتي انتهت بنتيجة هدف دون، وإقيمت في تمام الساعة الرابعة عصر، علي استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية للبطولة العربية التي تستضيفها مصر حتى 6 يونيو المقبل.

ويرصيد دوت الخليج تشكيل المباراة:

تشكيل منتخب مصر للشباب:

أحمد نادر السيد، محمد عبد النبي، عبد الرحمن صميدة، خالد عوض، كريم حسن، عبد الرحمن أو حمدة، طارق آمين، أحمد حواش، ماجد عبد الرحمن، أحمد عبد الحميد، أحمد زكي شريف. الحارس: أحمد نادر السيد. الدفاع: عبدالرحمن رشدان – محمد أحمد – عبدالرحمن السيد. الوسط: خالد عوض – طارق أمين – كريم الدبيس – ماجد عبدالرحمن.

الهجوم: أحمد شريف – بلال عبد الجليل – أحمد عبدالحميد.

سجل هدفي منتخب مصر كل من عبدالرحمن السيد ويوسف محمد. منتخب مصر يتصدر وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب الجزائر صاحب المركز الثاني، بينما حل منتخب موريتانيا في المركز الثالث ثم النيجر في المركز الأخير. مجموعات البطولة وتشهد النسخة السابعة مشاركة 16 منتخبًا، موزعة على أربع مجموعات على النحو الآتي: المجموعة الأولى: مصر - النيجر - موريتانيا - الجزائر. المجموعة الثانية: المغرب - طاجيكستان - الإمارات - جيبوتي. المجموعة الثالثة: السنغال - لبنان - العراق - جزر القمر. المجموعة الرابعة: تونس - اليمن - السعودية –أوزبكستان.

والجدير بالذكر أن حقق الفوز منتخب الشباب في أولي مبارياته ببطولة العربية "كأس العرب"، وذلك ضمن منافسات النسخة السابعة من البطولة والتي تقام فعاليتها من 20 يونيو إلى 6 يوليو القادم، ضمن لقاء الافتتاح الذي أقيم على استاد القاهرة ، ضمن المجموعة الأولى التي تضم مع منتخب مصر والنيجر منتخبي الجزائر وموريتانيا.

أحداث الشوط الأول

وكانت أحداث الشوط الأول شهدت سيطرة من جانب منتخب الشباب، حيث سجل الهدف الأول مدافع المنتخب عبد الرحمان السيد من كرة عرضية مرفوعة داخل منطقة جزاء منتخب النيجر ، يخرج حارس المرمى بالخطأ لتصل الكرة على رأس مدافع النيجر واللاعب عبدالرحمن مدافع منتخب مصر وتصل الكرة على رأس عبدا الرحمن ،وتدخل مرمى النيجر معلنة عن الهدف الأول لصالح منتخب مصر للشباب.

فيما حاول منتخب النيجر في الشوط الثاني معادلة النتيجة ، وشن عدة هجمات على مرمى منتخب مصر، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون رد.

أحمد مجاهد

أكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترحيب الاتحاد المصري بالتجمع العربي الكبير في القاهرة من خلال بطولة كأس العرب للشباب التي تنطلق غداً ، مشيراً إلى أن البطولة تعد فرصة كبيرة للمنتخب الوطني للشباب الذي تم تكوينه مؤخرا من مواليد 2003 ، كما تعد المحطة الأولى في خطة إعداد الفريق وصولاً إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تنظمها مصر بعد أقل من سنتين وهي في الوقت نفسه المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب المقرر اقامتها في إندونيسيا 2023.