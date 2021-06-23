وزير الخارجية يلتقى نظيره التونسى لبحث العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وبحث الطرفان، وفقا لما أعلن عنه السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، خلال صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، مواقف البلدين الشقيقيّن تجاه أبرز القضايا محل الاهتمام المشترك والتنسيق القائم بينهما فى المحافل الإقليمية والدولية.

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