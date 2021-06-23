وفد من إيبارشية طيبة يزور سفارة الإمارات بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، واستقبلته السيدة مريم الكعبى نائب السفير، لسفره لسبب طارئ خارج البلاد.





رافق الأنبا عمانوئيل خلال الزيارة وفد يمثل الإيبارشية مكون من الأب ماركو ناجى وكيل عام المطرانية، والأب أمجد عزت نائب راعى كنيسة رئيس الملائكة بالسواقى وبعض أبناء الإيبارشية. أبدت السيدة مريم الكعبى باسم السفير الدكتور حامد سعيد الشامسى، ترحيبا حارا بالجميع وأسفه لغيابه عن اللقاء. فى البداية أكد المطران الشكر لسعادة السفير لقيامه بزيارة مقر المطرانية بالأقصر فى أثناء زيارته لمحافظات جنوب مصر فى مستهل عمله الدبلوماسى. وخلال اللقاء تبادل حديثا وديا مع السيدة مريم الكعبى نائب السفير حول العلاقات الطيبة بين أبناء البلدين. كما تطرق الحديث لزيارة قداسة البابا فرنسيس لدولة الإمارات وتوقيعه لوثيقة الأخوة الإنسانية مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب فى الرابع من فبراير عام 2019 الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة كيوم عالمى يحتفى خلاله بالإخوة الإنسانية. أكد المطران خلال اللقاء الأهمية التى توليها الوثيقة فى بنودها المختلفة للحوار واستمراريته ونبذ العنف وقبول الآخر والتسامح والدور المشترك للكنيسة والأزهر فى تفعيل هذه البنود وتقريبها للجميع وخاصة للشباب. فى نهاية اللقاء قدم الأنبا عمانوئيل هدية رمزية باسم الإيبارشية، تبرز التواصل الحضارى بين مصر العريقة فى تاريخها والإمارات نموذج الحداثة.

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