صور.. المصريين الأحرار يواصل افتتاح مقراته لخدمة المواطنين بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - يواصل حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، افتتاح مقراته بالمحافظات المختلفة، لخدمة المواطنين فى تسجيل بيانات الراغبين فى الحصول على لقاح فيروس كورونا.





ويساهم الحزب، وفقا لبيان صحفى، بجميع مقراته فى العمل على تسهيل الإجراءات لخدمة المواطنين وحل مشاكل التموين من خلال موقع "مصر الرقمية" أو بالتواصل مع الجهات التنفيذية. وفى ذات السياق يتابع المصريين الأحرار، طلبات المواطنين فى الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية على نفقة الدولة والأمور المتعلقة بشكاوى المحليات.

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