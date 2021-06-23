سفير الفاتيكان يسلم جزء من رفات القديس موريس لأسقف الأقصر

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وكانت الرئيسة العامة لرهبنة الكلمة المتجسدة فى المقر العام بروما - حيث كانت تتواجد هذه الرفات - قد اقترحت إهدائها لإيبارشية طيبة، حتى يرجع هذا الجزء من الرفات للموطن الأصلى للقديس.
واقترحت الفكرة على الأنبا عمانوئيل، أثناء مشاركتها فى الاحتفالية التى أقيمت، بمناسبة بدء هذه الرهبنة خدمتها فى إيبارشية طيبة فى رعية جراجوس، وقد رحب نيافته بهذه المبادرة الطيبة.
ومن المعروف أن القديس موريس كان قائدًا للكتيبة الطيبية، والتى كانت جزءًا من جيش الأمبراطورية الرومانية، مع نهاية القرن الثالث، وبداية القرن الرابع الميلاد فى أثناء حكم الأمبراطور دقلديانوس، الذى واصل الاضطهاد ضد المسيحيين فى سنوات حكمه إلى ذروته.
وذهبت هذه الكتيبة والتى يبلغ عددها 6.600 فرد، للمشاركة فى معارك فى أوروبا وكانوا جميعهم مسيحيين.
ونظرًا لرفض أفرادها، وفى مقدمتهم القائد موريس إنكار إيمانهم المسيحى، والقيام بطقوس وثنية تم الحكم عليهم واحدا تلو الأخر بالموت ونالوا جميعا الشهادة.
وأصبحت سيرة هؤلاء الشهداء مثلًا أمينًا وصالحًا على مر القرون، وأقيمت على أسماء الكثير من هؤلاء الشهداء كنائس وأديرة ومدن فى الكثير من البلدان الأوروبية، وخاصة فى ألمانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإيطاليا، والنمسا وأعدادها بالمئات، ومنها أديرة كبيرة، وكاتدرائيات عظيمة، ومدن شهيرة جدًا، وخاصة تلك التى تحمل اسم القديس موريس.
وقرر الأنبا عمانوئيل وضع هذه الرفات فى الكنيسة الصغيرة، داخل مقر المطرانية على أن يتم نقلها لمكانها الدائم فى كاتدرائية أم النعم الإلهية، عند الانتهاء من أعمال التشييد.
تكون الوفد المرافق من الأب ماركو ناجى، وكيل عام المطرانية، والأب أمجد عزت، الراعى المساعد بكنيسة رئيس الملائكة بالسواقى، والأخت آمال من راهبات الكومبونيان وابنة الإيبارشية، والأخ سامر مسعود الفرنسيسكانى وابن الإيبارشية، ومن العلمانيين الأستاذ جوزيف حلمى، والأستاذ مجدى أمين.
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