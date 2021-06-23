مركز جسور بالأسقفية ينظم دائرة طبول الجمعة القادمة 

جدة - نرمين السيد - ينظم مركز جسور الثقافى بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر نشاط موسيقى بعنوان "دائرة طبول" بالاشتراك مع المدرب مصطفى بكار، وذلك يوم الجمعة القادمة 25 يونيو، بمقر مركز جسور الثقافى بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.





ومن المقرر أن يشمل اليوم ثلاث دوائر متتالية لمراعاة التباعد الاجتماعى نظرًا لانتشار فيروس كورونا على أن تكون مدة كل دائرة 45 دقيقة.

جاءت فكرة إنشاء مركز جسور عندما رأت الكنيسة الأسقفية ما عاشه الشعب المصرى فى السنوات الماضية أثناء الثورات وكيفية تعبير الشعب عن أحلامه فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، إلا أنه اجتاز فى فترة من العنف والتطرف والتمييز، وهذه الفترة أظهرت أهمية بناء الإنسان المصرى واستعادة القيم التى كانت سائدة فى مصر فى الماضى ورأت الكنيسة أنه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها فى عودة مصر الجميلة، من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب وقبول واحترام الاخر حيث وجدت الكنيسة أن الفنون والآداب والموسيقى هى اللغة التى تجمع بين الشعوب باختلاف طوائفه، إنها لغة توحد ولا تفرق ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز جسور الثقافى فى مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لاستخدام الفنون والآداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع.

تتمثل أنشطة المركز فى أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائى، عروض أفلام، عروض حكى، عروض أطفال وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربى، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكى وأيضا معارض فنية وندوات ومناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.

يشترك المركز مع مجموعة من رواد الفنون والثقافة فى نشاطه على مثال: مكتبة الإسكندرية، كورال القاهرة الاحتفالى، فرقة رباعى الأوتار، القوة الناعمة للإنتاج الفنى، جمعية النور والأمل، مبادرة حكى للأطفال، مبادرة حدوتى، على صوتك، ذاتِك Digital museum of women، Cairo Collective Guitar مؤسسة حلم النور.