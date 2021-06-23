صور.. محافظ الجيزة: السيطرة على حريق غرفة بمجلس الدولة دون إصابات

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد محافظ الجيزة، عمليات السيطرة على حريق اندلع داخل إحدى الغرف بمبنى أرشيف مجلس الدولة الكائن بشارع أحمد نسيم بحى جنوب الجيزة، وذلك للوقوف على عمليات الإطفاء ولضمان عدم تأثيره على أى منشأة مجاورة حفاظا على السلامة العامة.





وأكد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بنحو 6 سيارات إطفاء من خلال قوات الحماية المدنية والتى تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أى إصابات. رافق المحافظ خلال متابعته لأعمال الإطفاء، علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورئيس حى جنوب وعدد من القيادات الأمنية.

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