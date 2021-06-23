الطيران المدنى: استعادة 70% من الحركة الجوية بمطارى شرم الشيخ والغردقة

وأشار الطيار منتصر مناع، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم، فى مطار القاهرة الدولى، بحضور وزير الطيران المدنى، إلى أنه من المتوقع فور استئناف حركة الطيران الروسى أن تصل نسبة الحركة بالمطارات السياحية إلى 100% من نسبة التشغيل.
وأوضح نائب وزير الطيران المدنى، أن حركة الطيران بالمطارات المصرية تسير بشكل منتظم، وتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال زيادة عمليات التعقيم والتطهير على مستوى جميع المطارات والمنشآت، ورفع درجة الاستعداد اللازمة بما يكفل الحفاظ على سلامة جميع العاملين والمسافرين بجميع المطارات، والالتزام بأعلى المعايير الدولية الصادرة عن منظمات الصحة والطيران العالمية.
وأكد نائب وزير الطيران، أن المطارات المصرية تشهد عمليات تطوير بشكل مستمر، فهناك عمليات تطوير تتم خلال الفترة الحالية بمطار سفنكس لرفع الطاقة الاستيعابية، ومن المقرر أن يتم افتتاحه خلال العام الجارى وتحديدا بالتزامن مع الافتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير، وذلك استمرارا للجهود المشتركة التى تبذلها الدولة لخدمة المسافرين والتسهيل عليهم.
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