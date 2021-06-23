جدة - نرمين السيد - أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أن هناك عمليات تطوير تتم بمطار سفنكس رغم عدم وجود إيرادات للمطار، موضحا أن شركاتنا القابضة للمطارات تقف على أرض صلبة، وأن جميع المشروعات جارية فى المطارات المصرية رغم جائحة كورونا.





وقال الوزير خلال مؤتمر صحفى عقب جولته بمطار القاهرة الدولى لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا، إن خطة الوزارة فى التطوير تسير بخطوات ثابتة، ويتم مراجعتها أولا بأول بالتنسيق مع الجهات كافة، وقال إن هناك تسهيلات كبيرة لجميع شركات الطيران، ومطار القاهرة شهد خلال الفترة الأخيرة انضمام شركة طيران "اير كندا". وتابع الوزير أن تعديل اتفاقيات النقل الجوى بين الدول يتم بموافقة الطرفين، وتسعى الوزارة دائما لتحقيق المصلحة الوطنية فى الاتفاقيات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد منار: استمرار خطط التطوير داخل المطارات والشركات المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.