في ثالث أيام زيارته لجمهورية جنوب السودان : عبد العاطي يلتقى في جلسات محادثات بالسيد/ تعبان دينج نائب رئيس الجمهورية والمسئول عن قطاع البنية التحتية ، والسيد/ بيتر مارسيلليو وزير الكهرباء والسدود

- عبد العاطى يبحث موقف المشروعات التنموية والتى تهدف لخدمة مواطني جنوب السودان

- عبد العاطى يفتتح محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بمنطقة "جبل ليمون" ، وسط حفاوة كبيرة من مواطني المنطقة

- عبد العاطى يتلقى خطاب شكر من سلطان منطقة "جبل ليمون" على إنشاء هذه المحطة

في ثالث أيام زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان الشقيقة .. عقد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، عدداً من اللقاءات الهامة مع كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان ، حيث التقى سيادته في جلسات محادثات بالسيد/ تعبان دينج نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن قطاع البنية التحتية ، والسيد/ بيتر مارسيلليو ناصر وزير الكهرباء والسدود.

وصرح الدكتور/ عبد العاطي أن هذه الجلسات تأتى في اطار التعاون والصداقة التى تربط البلدين الشقيقين ، حيث تم مناقشة مجالات التعاون العديدة بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية والبنية التحتية ، وموقف المشروعات المنفذة حالياً في في عدد (٧) ولايات ، والتى تهدف للارتقاء بالمستوى المعيشى لأشقائنا فى جنوب السودان وخدمة المواطنين وتحقيق الاستقرار للأهالى ، مثل مشروعات توفير مياه الشرب ومحطات الرفع ومشروعات حصاد مياه الأمطار ، وحماية المواطنين من أخطار الفيضانات والتى تتسبب في أضرار كبيرة وقطع للطرق ، وازالة الحشائش من المجارى النهرية لتسهيل الحركة النهرية.

وأوضح الدكتور/ عبد العاطى أنه استعرض مع السيد/ تعبان دنج تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، مؤكداً على حرص مصر على إستكمال المفاوضات للوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية ، ومشيراً في الوقت ذاته لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية ، والتي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الاثيوبي.

وافتتح الدكتور/ عبد العاطى محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بمنطقة "جبل ليمون" بحضور السيد السفير/ محمد قدح سفير مصر بجمهورية جنوب السودان والسيد القنصل/ احمد البكرى ولفيف من القيادات بوزارة الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان وبعثة الرى المصرى بجنوب السودان وسيادة سلطان منطقة جبل ليمون " ، وتشتمل محطة مياه الشرب الجوفية على بئر بعمق ١٠٠ متر مزود بطلمبه شمسية وخزان بسعة ٣٦ متر مكعب لتخزين المياه ، وخطوط مواسير بأطوال مختلفة تنتهي بصنابير مياه عامة لإستخدام الأهالي بهدف توفير مياه الشرب النقية لسكان المنطقة ، وقد تلقى الدكتور عبد العاطى خطاب شكر من سلطان منطقة "جبل ليمون" على إنشاء هذه المحطة التي ستوفر مياه الشرب لأهالى المنطقة واستخدامات الثروة الحيوانية بالمنطقة.