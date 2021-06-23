تنسيق الثانوية العامة 2021 .. 238 درجة القبول بمرحلة الثانوى العام بالشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنسيق القبول للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام للناجحين فى الشهادة الإعدادية، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول 238 درجة. وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اعتمد - خلال الأيام الماضية - نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية بنسبة نجاح بلغت 81.85%، حيث تقدم لأداء الامتحان 115132 طالبا وطالبة حضر منهم 114466. فيما حصلت 10 طالبات وطالبين على المركز الأول بمجموع 280 درجة بنسبة 100%.

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