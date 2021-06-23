الحماية المدنية تستعين ب10 سيارات للسيطرة علي حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بالدقى

استعانت الحماية المدنية ب 10 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بالدقى من كافة الاتجاهات، ومنع امتداده للمجاورات. وتسبب حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة في ظهور كثافات مرورية بالشوارع المؤدية إلى أحمد نسيم وكورنيش النيل وميدان النهضة، وسط تواجد رجال المرور للعمل على سحب الكثافات المرورية أثناء قيام عمليات السيطرة على الحريق. وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى فى منطقة الدقى، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، ويجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده تمهيدا للسيطرة عليه.

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