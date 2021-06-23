/637050/يورو-2020-الاتحاد-الأوروبي-إنه-رمز-يجسد-قيمنا-الأساسية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيان رسمي على صفحتة الرسمية تويتر، يرد فيه على الإنتقادات التي توجهت للاتحاد، من قبل الإعلام الألماني، وبعض من لاعبي المنتخبات المختلفة المشاركة في البطولة، بسبب رفض الاتحاد ألوان الطيف على ملعب أليانز أرينا معقل الماكينات الألمانية في لقاء المنتخب المجري، ويستعرض دوت الخليج بيان الاتحاد الأوروبي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة المنتخب الألماني والمنتخب المجري في الساعة التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا 2020، على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ.

قال: " الاتحاد الأوروبي يحترم هذه الألوان و يفخر بارتداء ألوان قوس قزح، إنه رمز يجسد قيمنا الأساسية ، ويعزز كل ما نؤمن به”.

وأضاف: “مجتمع أكثر عدلاً و مساواة و متسامحًا مع الجميع ، بغض النظر عن خلفيتهم أو معتقدهم أو جنسهم”.

موقف الاتحاد الأوروبي

وزاد البيان: “فسّر بعض الناس قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم برفض طلب مدينة ميونخ بإضاءة ملعب ميونخ بألوان قوس قزح لمباراة يورو 2020 بأنه "سياسي"، على العكس من ذلك ، كان الطلب نفسه سياسيًا ، ويرتبط بتواجد المنتخب المجري في الملعب لمباراة مساء اليوم مع ألمانيا”.

واختتم البيان: “بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، فإن قوس قزح ليس رمزًا سياسيًا ، ولكنه علامة على التزامنا الراسخ بمجتمع أكثر تنوعًا وشمولية ".

ترتيب المجموعة السادسة

يحتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة السادسة من بطولة يورو 2020، برصيد 4 نقاط من أصل مبارتين، تعادل في لقاء المنتخب المجري، وحقق الفوز علي المنتخب الألماني.

يحتل المنتخب الألماني المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من أصل مبارتين، حقق الفوز فيهما علي المنتخب البرتغالي، وخسر في لقاء المنتخب الفرنسي.

منتخب البرتغال

يحتل المنتخب البرتغالي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط من أصل مبارتين، حقق الفوز فيهما علي المنتخب المجري وخسر أمام المنتخب الألماني.

يحتل المنتخب المجري المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة واحده حصدها أمام المنتخب الفرنسي بالتعادل السلبي، وخسر في لقاء المنتخب البرتغالي.