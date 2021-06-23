هشام ماجد يشارك في هاشتاح «انقذواليال»

نلاحظ أن مواقف نجوم الفن المزينة بالشهامة والمروءة لا تتوقف عند حد التمثيل فقط، بل تتطرق أيضًا للواقع الخارجي ليأكدوا على كونهم متمسكين بتقاليد وأخلاقيات المصري الأصيل التي تأتي على رأسها مساعدة الأخر ومد يد العون له.

دوت الخليج يرصد مساندة الفنان هشام ماجد للطفلة ليال المصابة بمرض الضمور في العضلات الشوكية.

هشام ماجد يدعو متابعيه للتبرع إلى الطفلة ليال

فحرص النجم هشام ماجد على استغلال الحساب الرسمي له على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" في مساندة ودعم الطفلة المريضة ليال التي تحتاج إلى حقنة ثمنها يبلغ 2 مليون دولار للبقاء على قيد الحياة، حيث نشر ماجد صورة الطفلة التي تتضمن الحساب الرسمي للتبرع لها.

هشام ماجد يخوض البطولة السينمائية المطلقة لأول مرة بدون شيكو

وعلى الصعيد الآخر يخوض هشام ماجد البطولة السينمائية المطلقة لأول مرة بدون شيكو من خلال تعاقده على بطولة فيلم كوميدى جديد يحمل اسم “حامل اللقب”، وذلك بعدما تعاون مع شيكو في العديد من الأعمال على مدار الأربعة سنوات الماضية، وتحديدًا بعد انفصال أحمد فهمى عنهما، حيث قدم هشام وشيكو، فيلمى "حملة فريزر" و"قلب أمه"، وكذلك مسلسل "اللعبة" بجزئية الأول والثاني، كما شارك فى مسلسل "خلصانة بشياكة" مع أحمد مكى إضافة إلى مسرحية "عطل فنى" وشارك معهما أكرم حسنى.

مسلسل اللعبة الجزء الثاني

وعُرض للفنان هشام ماجد مؤخرًا الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة"، ويشارك في بطولته مى كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وأوتاكا وسامى مغاورى، كما انضمت النجمة رانيا يوسف وحسام داغر للموسم الثانى، والمسلسل من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، وإخراج معتز التونى.