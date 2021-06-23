/637056/إنشاء-6-سجون-مركزية-في-3-محافظات--تعرف-عليهم-بالمستندات

نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية، في عددها الصادر أمس الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية رقم 1120 لسنة 2021، بشأن إنشاء 2 سجن مركزي، بنطاق مديرية أمن الفيوم.

وطبقًا لقرار وزارة الداخلية، رقم 1122 لسنة 2021، يتم إنشاء سجن قسم شرطة زفتى المركزي، بنطاق مديرية أمن الغربية.

وتفعيلًا للقرار رقم 1123 لسنة 2021، يم إنشاء 3 سجون مركزية، بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ. كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية رقم 1112 لسنة 2021، الخاص بإنشاء سجل مدني طابا، فضلًا من النطاق الجغرافي، لسجل مدني نويبع، ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء.

دوت الخليج يرصد تفاصيل إنشاء 3 سجون مركزية بطاق مديرية أمن كفر الشيخ

وفى سياق أخر نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن تخصيص سيارتين محكوم بمصادرتهما لأعمال مكافحة تهريب المخدرات، للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستعمالهما في نشاط الإدارة.

القانون رقم 182

وجاء في القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تخصص السيارتين المحكوم بمصادرتهما في القضية رقم 17784 لسنة 2017 جنايات الصف، والمقيدة برقم 7718 لسنة 2017 كلى جنوب الجيزة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستعمالها في نشاط الإدارة