محافظ الجيزة ومدير الأمن يتفقدان حريق مبنى مجلس الدولة (صور)

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، عمليات السيطرة علي حريق اندلع داخل أحدي الغرف بمبنى أرشيف مجلس الدولة الكائن بشارع أحمد نسيم بحي جنوب الجيزة وذلك للوقوف على عمليات الإطفاء ولضمان عدم تأثيره على أي منشأة مجاورة حفاظا علي السلامة العامة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق داخل مبنى مجلس الدولة في الدقي

وأكد المحافظ أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بنحو 10 سيارات إطفاء من خلال قوات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع اي إصابات .

رافق المحافظ خلال متابعته لأعمال الإطفاء اللواء علاء بدران السكرتير العام و المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورئيس حي جنوب وعدد من القيادات الأمنية .

انتقل اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، اليوم الاربعاء، إلى موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة، لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق، وسط محاولات رجال الحماية المدنية من القيام بعمليات السيطرة على الحريق.

الجدير بالذكر اندلع حريق داخل مبنى أرشيف مجلس الدولة بشارع أحمد نسيم في منطقة الدقى بمحافظة الجيزة، منذ قليل، وانتقلت قوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة عليه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بإندلاع حريق داخل مبنى فى منطقة الدقى ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق. ويجرى فرض كوردون أمنى في محيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده تمهيدا للسيطرة عليه.

محافظة قنا

وفى سياق أخر دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، منذ قليل ، بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في أعلى سطح ٣ منازل بقرية الحلفاية قبلي بنجع حمادي.

كواليس الحريق

وكان تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بنشوب حريق في سطح ٣ منازل بقرية الحلفاية قبلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين تلفيات في مخلفات زراعية فوق الأسطح، دون أن يسفر عن أى خسائر في أرواح بشرية.