/637063/رانيا-يوسف-تتعرض-للسرقة-تعرف-على-التفاصيل

أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف تعرضها لاختراق أبلكيشن الواتس اب الخاص بها، محذرة أصدقائها ومتابعيها من الاستجابة لأي رسالة أو طلب يتلقونه من خلال رقمها المسروق.

دوت الخليج يكشف ملابسات تعرض النجمة رانيا يوسف للسرقة واختراق رقمها الخاص.

رانيا يوسف تحذر أصدقائها من الاستجابة لرقمها

أوضحت يوسف نبأ سرقتها من خلال خاصية «استوري» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، حيث كتبت قائلة: "لكل أصدقائي اللي معاهم رقمي.. تم اختراق الواتس اب الخاص بي.. ومحدش يتعامل نهائيًا مع أي محادثة أو أي طلبات عبر الرقم".

تأجيل دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف لتعويضه بـ5 ملايين

وسبق وأن قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل دعوى تعويض بـ 5 مليون جنيه للإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد رانيا يوسف بتهمة السب والقذف لجلسة ١٧ يوليو المقبل.

رانيا يوسف تستعتد لتصوير مسلسل المماليك

ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة رانيا يوسف، لبدء تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل المماليك ، والذى من المقرر أن يتم عرضه خارج الماراثون الرمضانى .

مسلسل "المماليك" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، و عفاف رشاد، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 60 حلقة، ومن المقرر أن يتم عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

وشاركت الفنانة رانيا يوسف في موسم رمضان المنقضي بمسلسل «ملوك الجدعنة»، سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبد العزيز، مريم أمين، وليد فواز وبسمة داود.