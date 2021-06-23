«بفساتين شبه عارية» نجمات الفن يستعرضن آخر صيحات الموضة مع أزواجهن.. صور

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استعرض عدد من الفنانات آخر صيحات الموضة فى حفل مجلة ENIGMA، حيث ظهرن بإطلالات شديدة الجرأة، تعتمد على ظهور مناطق كثيرة بالجسد.

دوت الخليج، يرصد في التقرير التالى ما جاء بشأن استعراض عدد من الفنانات آخر صيحات الموضة فى حفل مجلة ENIGMA، حيث ظهرن بإطلالات شديدة الجرأة، تعتمد على ظهور مناطق كثيرة بالجسد.

نجمات الفن يستعرضن آخر صيحات الموضة مع أزواجهن

وظهرت الفنانات إنجى المقدم ودينا راغب وبسنت شوقى، بشكل جرئ للغاية خاصة الفنانة إنجي المقدم، حيث جاء تصميم الفستان بفتحة واسعة عند منطقة الصدر، وله ذيل طويل بالأسفل.

الفنان بسنت شوقى، كانت رفقة زوجها الفنان محمد فراج، والتى ظهرت بفستان ضيق للغاية، يأخذ اللون الأبيض، ويبرز كامل جسدها من الأعلى، وظهرت فى الصورة جانب الفنان محمد فراج، يرتدي اللون الأسود.

وأيضًا ظهرت أيضا ياسمين شحاتة مؤسسة مجلة Enigma بفستان بتصميم شفاف في منطقة البطن، ولكن يتخلله عصى الكورسيه كجزء من التصميم. وفى سياق آخر، كان عدد كبير من نجوم الفن قد ظهرن في حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال في مصر Egypt’s Entrepreneur awards، وكان على رأسهم نيللى كريم وإنجي المقدم، وكانت الألوان الغالبة هو الأسود والفضي.