الزمالك ملك الأرقام القياسية في كأس مصر خلال السنوات الأخيرة

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استعرض الموقع الرسمي لنادي الزمالك أرقام الفريق خلال منافسات كأس مصر بعد الفوز على مصر المقاصة بثنائية دون رد في المباراة التي اقيمت على ملعب السويس الجديد، ويرصد دوت الخليج أرقام الفريق الأبيض.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التأهل لنصف النهائي من بطولة كأس مصر للمرة العاشرة على التوالي بعد الانتصار على مصر المقاصة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

أرقام الزمالك في كأس مصر

ويمتلك الزمالك الرقم القياسي في التأهل للدور نصف النهائي بعدما بلغ الفارس الأبيض المربع الذهبي في 17 مرة متتالية في الفترة من 1947-1948 حتى 1963-1964، نجح الفريق في بلوغ النهائي 10 مرات وودع البطولة من الدور نصف النهائي في 6 مرات.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع أسوان في نصف نهائي البطولة، علما بأن الأبيض توج باللقب في 6 مرات في آخر 9 مواسم، وخرج من نصف النهائي مرتين، وجاء في المركز الثاني في مراة واحدة.

نتائج الزمالك في كأس مصر

وجاءت نتائج الفريق في الدور نصف النهائي كالتالي:-

- موسم 2010 -2011 التقى الفريق مع حرس الحدود في الدور نصف النهائي وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف.

- موسم 2012-2013 تقابل الفريق مع طلائع الجيش وفاز بهدفين مقابل هدف.

- واصطدم الفريق بوادي دجلة في موسم 2013-2014 وفاز بركلات الجزاء الترجيحية بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

- وفي موسم 2014-2015 فاز على سموحة بضربات الجزاء بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

- وفي موسم 2015-2016 تخطى الإسماعيلي برباعية نظيفة.

- وفي موسم 2016-2017 هزم المصري بهدفين دون رد.

انجازات الزمالك في كأس مصر

وواجه الفريق الإسماعيلي في موسم 2017 -2018 وفاز برباعية مقابل هدف.

- وهزم الاتحاد السكندري في موسم 2018-2019 بهدف نظيف.

- وفي موسم 2019-2020 خسر الفريق أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.