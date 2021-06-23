وزير العدل يجدد اختيار جمال ياقوت رئيسا لقطاع الشهر العقارى والتوثيق 

جدة - نرمين السيد - ونص القرار على أنه بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 6834 لسنة 2020 إسناد إلى جمال ياقوت عبد اللطيف فواز - وكيل مدير عام الإدارة العامة للبحوث القانونية والمكتبية - القيام بأعمال رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق لمدة تسعة أشهر.
ويسرى القرار اعتبارا من 2020/9/23، وعلى ما عرضه المستشار مساعد وزير العدل لشنون الشهر العقارى والتوثيق.
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