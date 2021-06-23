وزير الطيران: إغلاق مطار سفنكس للتوسع فى الإنشاءات

جدة - نرمين السيد - أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أنه تم إغلاق مطار سفنكس، لأعمال التوسعة، موضحاً أن سلطة الطيران المدنى والشركة المصرية للمطارات أصدرت قرار الغلق من أجل أعمال التطوير وليس من أجل الاستعداد لافتتاح المتحف المصرى الكبير.





وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى، بمطار القاهرة الدولى، أن الهدف أن يعمل مطار سفنكس بالقدرة الاستيعابية الكاملة وحتى لا تحدث ثغرات أمنية وفنية خلال إجراء أعمال التطوير والتوسع. كانت سلطات الطيران المدنى، قررت فى مطلع يونيو، إغلاق مطار سفنكس الدولى، ووقفه عن العمل لمدة 3 شهور تنتهى بحلول منتصف سبتمبر المقبل، بسبب استمرار عمليات التطوير والتوسعة التى تجرى حاليا داخل المطار لزيادة الطاقة الاستيعابية للركاب. وتم إخطار سلطة الطيران المدنى المصرى بالقرار، وإخطار جميع الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة بالطيران المدنى بالقرار، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وأنه سيجرى العمل داخل المطار لضم عدة مبانٍ جديدة للركاب، على أن يتم إعادة تشغيله منتصف سبتمبر المقبل.

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