للقصاء علي انتشار الكلاب ..أول حملة لتطعيم كلاب الشوارع ضد السعار فى أسوان "بالتعقيم " لايف

تشهد مدينة أسوان أول حملة لتطعيم وتعقيم كلاب الشوارع لليوم الثانى،، برعاية محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بهدف القضاء على مشكلة انتشار الكلاب وتطبيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 بالقضاء على مرض السعار فى مصر، وتعتبر أسوان أولى محافظات الجمهورية التى طبقت النهج العلمى فى حل تلك المشكلة، فى إطار استخدام الطرق العلمية والعملية لحل المشكلات التى تؤرق المواطن الأسوانى.

خرجت الحملة برئاسة الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان، والدكتور محمد حسين مدير الوحدة البيطرية، بالاشتراك مع المجتمع المدنى وعنهم مجموعة إنقاذ وإطعام الحيوانات فى أسوان، والتى أطلقت المبادرة لاتباع الطرق العلمية لحل المشكلة وبعرضها على المحافظ اللواء أشرف عطية وجه المسئولين لتنفيذها .

وتستهدف الحملة تطعيم الكلاب ضد السعار حتى يطمئن المواطنين أنهم لن يتعرضوا لآذى منهم ،مع تعقيم الكلاب للحد من التكاثر وعدم أنتشارهم فى الشوارع بأعداد كبيرة، وبدات من منطقة المحمودية وتستكمل أعمالها على مستوى المحافظة وفى المرحلة الأولى العدد المستهدف تطعيم وتعقيم 200 كلب.