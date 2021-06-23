دون إصابات.. الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بالدقى

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بالدقى دون وقوع أى إصابات، بعدما تمت محاصرته من مختلف الاتجاهات ومنع امتداده للمجاورات، بعدما تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء ويتم محاصرة الحريق، وتتم عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران بالمكان. وتسبب حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة ، في ظهور كثافات مرورية بالشوارع المؤدية الى أحمد نسيم وكورنيش النيل وميدان النهضة، وسط تواجد رجال المرور التي قامت بعمليات سحب الكثافات المرورية أثناء قيام عمليات السيطرة على الحريق. كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى فى منطقة الدقى ، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، ويجرى فرض كوردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده تمهيدا للسيطرة عليه.

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