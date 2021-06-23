في يورو 2020.. فورسبيرج يسجل ثانى أسرع هدف فى تاريخ أمم أوروبا بمباراة السويد ضد بولندا.. "فيديو"

شهدت المباراة التي جمعت كلا من السويد وبولندا تسجيل سجل اللاعب السويدى إيميل فورسبيرج ثانى أسرع هدف في تاريخ كأس الأمم الأوروبية، في شباك منتخب بولندا، خلال المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا على ملعب "جازبروم أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الخامسة من يورو 2020.

وجاء هدف فورسبيرج بعد مرور 81 ثانية فقط على بداية المباراة من تسديدة قوية سكنت على يسار الحارس البولندى.

ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في رصد الإحصائيات أن هدف فورسبيرج أصبح ثانى أسرع هدف في تاريخ بطولة أمم أوروبا، متخطيا هدف الدنماركى يوسف بولسن في مرمى بلجيكا بعد 90 ثانية، وخلف الروسي ديمتري كيريشنكو في مرمى اليونان خلال يورو 2004 بعد 65 ثانية.

ويتصدر المنتخب السويدى المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب البولندى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.وجاءت تشكيلة منتخب السويد كتالي :



حراسة المرمى: أولسن

خط الدفاع: لوستيج، ليندلوف، لودفيج، لارسون

خط الوسط: إيكدال، إيميل فورسبيرج، أولسون

خط الهجوم: إيساك، كايسون، ماركوس دانيالسون.