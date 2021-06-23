فى شوط أول مثير .. منتخب السويد يتفوق على بولندا بهدف في يورو 2020.. فيديو

تفوق منتخب السويد على نظيره البولندى بهدف نظيف مع نهاية الشوط الأول من اللقاء الذى يجمع المنتخبين حاليا، على ملعب "جازبروم أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الخامسة من يورو 2020

سجل السويدى إيميل فورسبيرج ثانى أسرع هدف في تاريخ كأس الأمم الأوروبية، في شباك منتخب بولندا، حيث جاء هدف فورسبيرج بعد مرور 81 ثانية فقط على بداية المباراة من تسديدة قوية سكنت على يسار الحارس البولندى.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في رصد الإحصائيات أن هدف فورسبيرج أصبح ثانى أسرع هدف في تاريخ بطولة أمم أوروبا، متخطيا هدف الدنماركى يوسف بولسن في مرمى بلجيكا بعد 90 ثانية، وخلف الروسي ديمتري كيريشنكو في مرمى اليونان خلال يورو 2004 بعد 65 ثانية.

وأضاع ليفاندوفسكي بغرابة فرصة تسجيل هدف التعادل للمنتخب البولندى مرتين في شباك منتخب السويد، بعد أن تصدى الحارس رأسيته الأولى، ثم تصدت العارضة لرأسيته الثانية ليضيع هدف محقق.

ويتصدر المنتخب السويدى المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب البولندى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

وجاءت تشكيلة منتخب السويد كتالي :

حراسة المرمى: أولسن

خط الدفاع: لوستيج، ليندلوف، لودفيج، لارسون

خط الوسط: إيكدال، إيميل فورسبيرج، أولسون

خط الهجوم: إيساك، كايسون، ماركوس دانيالسون.