تأييد حبس مجدى عبد الغنى سنة وتغريمه 100 ألف جنيه لرفضه تسليم ميراث أقاربه

قضت محكمة جنح الدقى بقبول معارضة مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه، شكلًا وفى الموضوع تأييد الحكم المعارض فيه.

القضية الصادر فيها الحكم تحمل رقم 12280 سنة 2020 جنح الدقى، والحكم الصادر يحق للكابتن مجدى عبد الغنى الاستئناف عليه، أمام محكمة الجنح المستأنفة.

كان مجدى عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقى الميراث وهم ورثة فاطمة سيد أحمد شقيقة والد المدعى عليه، أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم.