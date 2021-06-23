دليل أسواق الجملة في مصر

اشهر أسواق الجملة في مصر او ما يسمى دليل الأسواق المصرية التي بحث عنها الكثير من المصريين وغير المصريين المقيمين في جمهورية مصر العربية أو السياح الذين اتو لزيارة مصر للاستمتاع بأجواء الأسواق المصرية الذي يعد من اهم المزارات السياحية في مصر لوجود الكثير من هذه الأسواق في أماكن عريقة يستمتع الزائر بمشاهدة هذه الأماكن ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح لحضراتكم اهم واشهر الأسواق المختصة ببيع السلع الاستهلاكية في مصر فتابعونا.

سوف نقدم لكم العديد من أنواع التجارة الموجودة في مصر وخاصة في مدينة القاهرة الكبرى، والتي تتميز باختلاف الأسواق باختلاف المناطق لكل تجارة منطقة خاصة لهم لتقديم السلع وذلك سوف يقوم بالتوفير على المستهلك من وقت وجهد في البحث عن منتج معين في اكثر من منطقة كما انه سوف يعطي للمستهلك تقرير كامل عن ألأسعار السلعة التي يريد أن يشتريها.

منطقة ألسبتيه هي منطقة خاصة بتجارة الحدائد والمسامير.

منطقة المهاجرين في عين شمس خاصة بتجارة السيراميك والأدوات الصحية كما أيضا توجد منطقة الفجالة بوسط البلد.

منطقة السادس من أكتوبر متخصصة بكل ما يلزم منتجات الأمن الصناعي كما توجد منطقة عماد الدين بوسط البلد العديد من تجار مستلزمات الأمن الصناعي.

منطقة البساتين خاصة بكل ما يلزم من تجارة ديكورات المنازل من ورق حائط وأرضيات بأسعار الجملة.

منطقة شارع عبد العزيز الأشهر أطلاقا في تجارة الأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها كما أنها من اكبر المناطق في تجارة أجهزة الموبيل.

منطقة وكالة البلح ومنطقة الأزهر بجوار مسجد سيدنا الحسين المشتهرة بجارة الأقمشة والستائر.

منطقة الموسكي ومنطقة الغورية الأشهر في تجارة مستلزمات العرائس.

منطقة سيدنا الحسين والجمالية بها كل ما يلزم من مستلزمات العطارة والتوابل.

منطقة النزهة الجديدة تشتهر أيضا بتجارة لعب الأطفال وأيضا منطقة الموسكي.

منطقة حمام الثلاثاء والنزهة الجديدة تشتهر بتجارة الأدوات المنزلية وأدوات المطبخ.

منطقة درب البرابرة متفرعة من سوق العتبة الشهيرة بتجارة النجف ومستلزمات الأحذية والشنط ولوازم السبوع.

منطقة روض الفرج الأشهر في تجارة جميع أنواع البقوليات.

منطقة المناصرة ومنطقة طنان المشتهرة بتجارة النجارة والأخشاب والموباليات كما انه تم أنشاء أيضا سوق خاص لتجارة الموبليا بأسعار خيالية وهو ما يسمى حديثا بسوق التونسي بمنطقة البساتين.

أسواق العبور الخاصة بتجارة الفاكهة والخضروات والأسماك.

منطقة العتبة وكالة البلح الأشهر على الإطلاق في تجارة الملابس.

سوق التوفقية بوسط البلد وشارع دمشق بمصر الجديدة ومنطقة الحرفيين الأشهر في تجارة كل ما يلزم من قطع غيار وأكسسوارات السيارات.

أسواق الخساوي وسوق العصر تشتهر بتجارة أجهزة الحاسب الآلي والموبايلات.

منطقة الفجالة الأشهر في تجارة الأوراق والمستلزمات المكتبية.

منطقة باب الشعرية تشتهر بتجارة الأحذية والشنط وأدوات النظافة.

منطقة الجمالية الأشهر في صناعة مستلزمات ومعدات المطاعم.

منطقة الرويعي تشتهر بجارة أكسسوارات الأثاث والموبليات.

تجارة الخشب الخام تشتهر به منطقة درب سعادة وأذا كنت تاجرا لا بد من زيارة شوادر الاخشاب في الاسكندرية ودمياط التي تعد اهم المحافظات في تجارة الاخشاب والموبليات.

منطقة كلود بك ومنطقة شارع الجمهورية بوسط البلد الأشهر في تجارة جميع قطع غيار الأدوات الكهربائية.

منطقة شق الثعبان خاصة بتجارة الرخام والجرانيت.

شارع محمد علي المتفرع من منطقة باب اللوق خاصة بتجارة النظارات الشمسية والساعات وأيضا منطقة العتبة بجوار جراج العتبة.

أسواق الفضة توجد في منطقة خان ألخليلي وشارع فرنسا.

منطقة سور مجرى العيون ومنطقة الحمزاوي الأشهر في تجارة الجلود الطبيعية والصناعية.

سوق السيدة عائشة الأشهر في تجارة الحيوانات والطيور وذلك يومي الجمعة والأحد.

محافظات مشتهرة بصناعات وتجارات مختلقة

محافظة دمياط الأشهر في صناعة الموبليات وتجارة الاخشاب. محافظة الاسكندرية الأشهر في الإنتاج السمكي. محافظة طنطا الأشهر في صناعة الحلويات وخاصة حلوى مولد النبوي الشريف. محافظة الفيوم الأشهر في أنتاح وتربية الطيور. محافظة الغربية الأشهر في صناعة المنسوجات والمفروشات. محافظة الاسماعلية الأكثر أنتاجا لفاكهة المانجو. محافظة قنا الأشهر في أنتاح السكر والعسل الأسود والفخار.

وأخيرا نرجو من قرائنا الكرام أن يكونوا قد استفادوا من إيضاح أماكن التي قومنا بذكرها لمختلف أنواع التجارات الموجودة في مصر ولا يسعني ألا أن نقوم بالشكر لكل قرائنا وإيضاح لنا أماكن قد قمنا بعدم تذكرها أثناء كتابة المقال.