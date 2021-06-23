ثنائي الأهلي ينتظمان في التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة الترجي التونسي

/637066/ثنائي-الأهلي-ينتظمان-في-التدريبات-الجماعية-استعدادا-لمواجهة-الترجي-التونسي

انتظم ثنائي لاعبي النادي الأهلي أحمد بيكهام ومحمد هاني في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمباراة الإياب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، مساء السبت المقبل، ويرصيد دوت الخليج عودة لاعبين الفريق:

وانتظم بيكهام في التدريبات بعد التخلص من إجهاد العضلة الضامة التي أبعدته عن لقاء الذهاب أمام الترجي التونسي، والانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي حدده الجهاز الطبي.

ويواصل الأهلي استعداداته لمباراة الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب التي أقيمت في الأسبوع الماضي بمدينة رادس التونسية، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة الإياب، لحسم التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة واستكمال مشوار الدفاع عن لقبه الإفريقي.

محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك بشكل كامل في مران الفريق الجماعي، الذي جرى مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعافى هاني من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية.

وكان هاني قد شارك في جزء من مران الأهلي الجماعي أمس الثلاثاء، قبل أن ينتظم في مران الفريق اليوم بشكل كامل ليؤكد جاهزيته للمباراة المقبلة.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت القادم.

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أجرى تقسيمة قوية بطول الملعب، بمشاركة جميع اللاعبين، في ختام فقرات المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وحرص الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء أثناء التقسيمة التي شهدت حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي القادمة

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي على رأسها 3 قنوات وهي:

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.