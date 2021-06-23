مواطنون لوفد حقوق الإنسان بالبرلمان : نعيش حياة كريمة بفضل مشروعات السيسي«صور»

/637067/مواطنون-لوفد-حقوق-الإنسان-بالبرلمان--نعيش-حياة-كريمة-بفضل-مشروعات-السيسيصور

قامت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ،برئاسة النائب طارق رضوان ، بجولة تفقدية لمشروع بشائر الخير ، بصحبة محافظ الإسكندرية للتعرف علي مطالب المواطنين .

دوت الخليج يرصد ما ذكره مواطني الاسكندرية بشأن مبادرة حياة كريمة

وحرص رئيس اللجنة النائب طارق رضوان ، علي عقد لقاء مع المواطنين وتم عقد لقاء معهم بنادي بشائر الخير ، وأكد الأهالي أن المدينة الجديدة التي انتقلوا إليها ، يشعرون فيها بالأمن والأمان ، وتوافر الحياة الكريمة لهم ولأسرهم .

مستوي الخدمات فى بشاير الخير

وقالت مواطنة تدعي فاطمة ، إنها لم تتخيل أن يكون مستوي الخدمات بالمدينة بتلك الصورة المبهرة ، مؤكدة أنها لم تجد اي مشكلة حتي الآن ،وان الرئيس عبدالفتاح السيسي نقلها وجميه المواطنين المستفيدين من المشروع نقلة نوعية وشعروا بالفعل بالحياة الكريمة مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لنقل سكان العشوائيات الي تلك الأماكن التي تحافظ عليهم متابعة :" انتقلنا نقلة تانية ".

وعلي هامش لقاء اللجنة بالأهالي ، طرح النواب على المحافظ عددا من الأسئلة التي تهدف التعرف علي مدي توافر الخدمات للمواطنين ،وطالب النائب محمد عبدالعزيز وكيل اللجنة من المحافظ ، ضرورة المحافظة علي الشكل الجمالي بوجود شركات نظافة بصفة مستمرة .

كما وجه النواب تساؤلات حول تأثير مياة الصرف علي البحر، وأكد اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية، ان الطاقة الاستيعابية بالمحافظة لمياة الصرف تصل إلي مليون و٩٠٠ الف متر منها مليون متر استخدامات للمواطنين مؤكدا أن المحافظة تستقبل في فصل الشتاء كمية امطار تفوق الطاقة الاستيعابية ب ١٠ أضعاف.

وأوضح المحافظ ، أنه يضطر خلال سقوط الأمطار بغزارة الي غلق المدارس وعدد من المصالح الحكومية لشفط المياة الزائدة ، لافتا إلي أن في فصل الصيف تواجه المحافظة مشكلة كبيرة تتمثل في تكدس أطنان القمامة ، لافتا إلي أن المحافظة تبذل جهود كبيرة في ذلك الملف وحققت نجاحات كبيرة في القضاء علي القمامة .

وشدد محافظ الإسكندرية علي أنه لن يقبل بعودة العشوائيات مرةأخرى وأي مخالفة سيتم مقابلتها بالقانون .

وحرص وفد حقوق الإنسان بتفقد الوحدات السكنية، والتي لاقت إشادة واسعة من أعضاء اللجنة ، ووجه النائب طارق رضوان الشكر للقيادة السياسية علي حجم الانجازات التي شهدتها اللجنة داخل منطقة بشائر الخير.