تدريبات إضافية للشناوي في مران الأهلي استعداداً لمواجهة الترجي

/637068/تدريبات-إضافية-للشناوي-في-مران-الأهلي-استعدادا-لمواجهة-الترجي

خصص يانكون ميشيل مدرب حراس النادي الاهلي، فقرة تدريبية إضافية لحارس الفريق محمد الشناوي، وذلك على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمباراة الترجي التونسي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، و يرصيد دوت الخليج تفاصيل مران اليوم:

وقاد ميشيل الحارس محمد الشناوي في فقرات تدريبية على الكرات العرضية والتصويب عن قرب وسرعة رد الفعل كوحدة تدريبية إضافية.

وكان رباعي حراسة المرمى بالفريق: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء قد أدوا فقرات تدريبية متنوعة ضمن المران المخصص لحراس المرمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الترجي في القاهرة، لحسم تأهله إلى المباراة النهائية في البطولة، بعد فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس بهدف نظيف سجله محمد شريف.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي القادمة

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي على رأسها 3 قنوات وهي:

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أجرى تقسيمة قوية بطول الملعب، بمشاركة جميع اللاعبين، في ختام فقرات المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وحرص الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء أثناء التقسيمة التي شهدت حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي.