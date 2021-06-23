الخطيب يستقبل سفير كوريا الجنوبية في القاهرة.. «صور»

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استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عصر اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة، السيد هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، ويرصيد دوت الخليج تفاصيل اللقاء.

ورحب الخطيب بسفير كوريا الجنوبية، معرباً عن تقديره لزيارته للنادي، حيث اعرب سفير كوريا الجنوبية عن اعتزازه بلقاء محمود الخطيب، وتواجده في الأهلي نادي القرن الإفريقي والمتوج ببرونزية كأس العالم للأندية.

وقال إنه يعرف الكثير عن تاريخ محمود الخطيب، أحد أساطير كرة القدم في مصر وإفريقيا، ويتابع بإعجاب شديد النجاحات التي يحققها الأهلي على كافة المستويات القارية والعالمية. وقام سفير كوريا الجنوبية بجولة في النادي شاهد خلالها منطقة دولاب البطولات ومجمع حمامات السباحة، وصالة الأمير عبد الله الفيصل، والنصب التذكاري للشهداء، وملعب مختار التتش.

وفي ختام الزيارة حرص محمود الخطيب على إهداء درع وعلم الأهلي إلى السفير الكوري، الذي اختتم زيارته لمقر الجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الترجي في القاهرة، لحسم تأهله إلى المباراة النهائية في البطولة، بعد فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس بهدف نظيف سجله محمد شريف.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي القادمة

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي على رأسها 3 قنوات وهي:

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أجرى تقسيمة قوية بطول الملعب، بمشاركة جميع اللاعبين، في ختام فقرات المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وحرص الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء أثناء التقسيمة التي شهدت حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي.