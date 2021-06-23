/637074/إذاعة-تونسية-تفجر-مفاجأة-عن-مستقبل-فرجاني-ساسي-مع-الزمالك-تفاصيل

ذكرت إذاعة راديو تونس أن فرجانى ساسى لاعب المنتخب الوطنى والزمالك المصرى سوف يسافر للقاهرة بهدف عقد جلسة مع مسئولى ناديه لمطالتهم بالحصول على ٧٠٠ الف يورو.

وعلم دوت الخليج أن المبلغ مقسم لـ ٣٠٠ الف يورو مستحقاته المتأخرة و٤٠٠ الف يورو تم خصمهم من عقده بسبب ضرائب الرسوم والتنمية وهى عبارة عن ١٠٪ من قيمة عقد اى لاعب يحصل على أكثر من عشرة ملايين جنيه بالموسم.

تطورات في أزمة فرجاني ساسي

لا يزال فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الزمالك والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، يتصدرعناوين الصحف العربية، خاصة خلال الساعات الأخيرة، بعدما وصرح أحد المسؤولين السابق بنادي الزمالك، عن أسباب فشل التفاوض مع فرجاني ساسي، من أجل تجديد عقده مع نادي الزمالك.

فرجاني ساسي ينشر فيديو مثير للجدل عبر تويتر

ونشر فرجاني ساسي فيديو على موقعه الرسمي على "تويتر" وعلق عليه قائلا" دي واحدة من الحقائق اللي اتكلمت عنها"، واحتوى الفيديو الذي نشره ساسي على "تويتر" على فقرة من برنامج "في الجول" والذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال على قناة الحدث، حيث تحدث أحمد جمال مع أيمن يونس، عضو اللجنة التنفيذية السابق والمشرف على الكرة بنادي الزمالك عن أسباب فشل المفاوضات مع فرجاني ساسي.

أرقام الزمالك في كأس مصر

على جانب أخر استعرض الزمالك أرقام الفريق في بطولات كأس مصر والتي جاءت كالتالي :

وجاءت نتائج الفريق في الدور نصف النهائي كالتالي:-

-موسم 2010 -2011 التقى الفريق مع حرس الحدود في الدور نصف النهائي وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف.

-موسم 2012-2013 تقابل الفريق مع طلائع الجيش وفاز بهدفين مقابل هدف.

-واصطدم الفريق بوادي دجلة في موسم 2013-2014 وفاز بركلات الجزاء الترجيحية بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

-وفي موسم 2014-2015 فاز على سموحة بضربات الجزاء بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

-وفي موسم 2015-2016 تخطى الإسماعيلي برباعية نظيفة.

-وفي موسم 2016-2017 هزم المصري بهدفين دون رد.

وواجه الفريق الإسماعيلي في موسم 2017 -2018 وفاز برباعية مقابل هدف.

-وهزم الاتحاد السكندري في موسم 2018-2019 بهدف نظيف.

-وفي موسم 2019-2020 خسر الفريق أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.