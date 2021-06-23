محافظ بنى سويف: 240 درجة حد أدنى للقبول بالثانوى العام

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بناء على مذكرة تقدمت بها وكيلة وزارة التربية والتعليم الأستاذة سهام يوسف، بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة. وأوضح بيان صحفى للمحافظة، أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى 2021 /2022 بعد إجراء بيان بالمجموع التكرارى، ليصبح العدد المتوقع التحاقه بالصف الأول الثانوى العام 15 ألفا و181 طالباً وطالبة، بإجمالى عدد الفصول 330 فصلاً، والكثافة التى تناسبت مع هذا المجموع 46 طالبا وطالبة للفصل الواحد، حيث بلغت جملة المتقدمين للامتحان 50 ألفا و729، وإجمالى الناجحين 31 ألفا و886 طالباً وطالبة.

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